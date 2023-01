Equo compenso: ProfessionItaliane, ampliare platea al Senato

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - ProfessionItaliane, "a nome di 22 Ordini e collegi professionali e di oltre due milioni di loro iscritti, esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del testo ed auspica pari esito al termine della discussione in Senato": è il commento dell'organismo, a seguito del via libera, ieri, all'unanimità, nell'Aula della Camera, alla proposta di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei professionisti del centrodestra. "La nostra associazione, negli ultimi anni, si è battuta fortemente per ottenere questo risultato che, nel sancire il diritto del professionista ad avere un compenso rapportato alla prestazione garantita al committente, ne definisce anche gli ambiti di tutela, in relazione ai compensi ma anche alla prescrizione delle responsabilità. Affida, inoltre, agli Ordini la vigilanza sull'applicazione della norma.

Anche questo testo, così come quello che lo aveva preceduto nella passata legislatura, andrà appena possibile assoggettato ad ulteriori miglioramenti". E, va avanti la nota, "siamo convinti che il Governo ed il Parlamento saranno impegnati su questo. Ad esempio, vanno assicurate nell'immediato alcune ulteriori tutele urgenti ed indispensabili, a cominciare dall'ampliamento della platea dei committenti tenuti all'applicazione della legge. Inoltre, vanno definiti i limiti dell'azione disciplinare per la violazione dell'applicazione dei parametri, evitando eccessi nell'applicazione". A questo proposito, "ci auguriamo che tali miglioramenti possano essere acquisiti in occasione della prossima discussione in Senato.

Intanto, però, ProfessionItaliane plaude al raggiungimento di un risultato che tutela i liberi professionisti ma soprattutto i cittadini che sono gli utenti finali delle prestazioni", si legge, infine. (ANSA).