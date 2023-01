Equo compenso: Anc (commercialisti), sanzioni vanno riviste

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "L'approvazione ieri, da parte della Camera, della proposta di legge sull'equo compenso, dopo il lungo iter che si era interrotto con la fine della scorsa legislatura, rappresenta sicuramente un risultato importante e atteso, che da molto tempo la stessa Associazione nazionale commercialisti sollecitava nell'interesse della categoria", e adesso "ci aspettiamo che il provvedimento superi senza ostacoli l'esame del Senato. Subito dopo, però, come già in più occasioni evidenziato, sarà necessario intervenire con delle modifiche per migliorare la norma, così da assicurarne la piena efficacia nell'applicazione". Lo sottolinea, in una nota, il presidente dell'Anc (Associazione nazionale commercialisti) Marco Cuchel, secondo cui "tra i punti che dovranno essere oggetto di modifica c'è sicuramente il sistema sanzionatorio: se quello in capo al committente è stato, infatti, adeguatamente contemplato, appare invece paradossale che lo stesso sia stato previsto anche in capo al professionista, che nei rapporti contrattuali è evidentemente la parte debole, alla quale occorre assicurare tutela". Perplessità, va avanti, "permangono anche sul ruolo attribuito agli stessi ordini nell'ambito delle azioni di classe e sul ruolo di controparte nella stesura delle convenzioni regolatorie, che per natura spetterebbe alle parti sociali e pertanto alle associazioni di categoria". È pertanto auspicio dell'Anc che, "rispetto alle criticità riscontrate, la norma possa essere sottoposta a modifiche, anche per quanto riguarda il riferimento al Decreto ministeriale 140/2012 che stabilisce i parametri di conformità dei compensi, ciò sia affinché tali parametri siano adeguatamente aggiornati nei valori, sia per la necessità di dover ampliare la sfera delle competenze e delle attività professionali alle quali gli stessi parametri fanno riferimento", termina la nota. (ANSA).