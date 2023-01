Balneari: Confartigianato, verso proroga decreti attuativi

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GEN - Sul fronte del rinnovo delle concessioni balneari "il Governo ha esposto la volontà di sostenere la categoria ad uscire dall'annosa questione utilizzando la via dei decreti attuativi della Legge delega sulla Concorrenza". E' quanto afferma, in una nota, Confartigianato Imprese Demaniali alla luce dell'incontro di una delegazione guidata dal presidente, il riminese Mauro Vanni, con il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaele Fitto e il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

A giudizio dell'associazione, quello individuato dall'esecutivo è "un percorso legislativo che vuole superare l'ipotesi della proroga della scadenza delle concessioni, proroga che rischia di essere contestata dall'Europa e impugnata dai Tribunali regionali a causa della nota sentenza del Consiglio di Stato. Ipotesi, quella della proroga, che potrebbe peraltro mettere la categoria nell'impossibilità di accedere ai finanziamenti del Pnrr". In particolare, viene evidenziato, "i ministri hanno comunicato l'intenzione di procedere alla proroga dell'approvazione dei decreti attuativi della Legge delega sulla Concorrenza e, nelle more, di voler lavorare sui contenuti dei decreti per la riassegnazione delle concessioni, di concerto con le rappresentanze della categoria, nel rispetto e nella salvaguardia delle imprese balneari italiane".

Al summit romano, il presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, Vanni "ha confermato la sua posizione: priorità assoluta nel definire una condizione di stabilità che consenta ai concessionari di far valere la loro professionalità e di poter pianificare investimenti che allo stato attuale sono impossibili e immaginare uno slot di qualche mese per impostare assieme al Governo i criteri delle gare, per evitare le battaglie legali". (ANSA).