++ Inps: 22% invalidità da tumori, 21,5% da malattia psichica ++

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Le domande di invalidità all'Inps "provengono per il 22% da tumori e per il 21,5% da patologie psichiche", pari a "circa 180.000 e a quasi 178.000" istanze all'anno. È quanto riferito, in Commissione Affari sociali, al Senato, dal presidente dell'Istituto di previdenza pubblico Pasquale Tridico. "Abbiamo operato rilasci dell'invalidità nel giro di tre giorni dalla domanda - dice - perché c'è un'esigenza molto forte", con valutazione fatta "attraverso gli atti che ci propongono direttamente gli ospedali". (ANSA).