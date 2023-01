Professioni: WeEvolve,aiuto a commercialisti per 'fare rete'

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Firmato a Padova l'atto costitutivo di WeEvolve - Commercialisti Innovativi, "associazione senza scopo di lucro fondata da commercialisti per i commercialisti".

Il progetto, si legge in una nota, nasce per aiutare gli esponenti della categoria economico-giuridica ad individuare e sviluppare nuovi ambiti professionali e a 'fare rete'. Quattro, finora, le aree di intervento: finanza, assurance, crisi d'impresa e internazionalizzazione. (ANSA).