Pensioni: Inpgi, deliberata rivalutazione 0,50% dei montanti

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il Comitato amministratore dell'Inpgi (l'stituto di previdenza della professione giornalistica, che comprende i soli iscritti alla Gestione separata, visto che la componente dipendente della categoria è confluita nell'Inps, nel luglio scorso, ndr) fa sapere di aver "deliberato l'incremento della rivalutazione dei montanti contributivi per l'anno 2021 in misura pari allo 0,50%, destinando in favore degli associati una quota delle risorse provenienti dal rendimento del patrimonio, per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro". In un'ottica solidaristica tra gli iscritti, si legge, "inoltre, è stato previsto un meccanismo variabile di attribuzione progressiva inversamente proporzionale all'ammontare del montante maturato sulla singola posizione previdenziale, sostenendo maggiormente i percettori di redditi bassi, per migliorare il livello di adeguatezza delle relative future prestazioni previdenziali". L'attuazione delle decisioni assunte del Comitato, si ricorda, avverrà, come di consueto, successivamente all'approvazione, da parte dei ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia, ndr), della delibera adottata.

(ANSA).