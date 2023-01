Lombardia: Fontana, necessaria legge 4.0 per le professioni

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Una legge 4.0 per le professioni "credo sia assolutamente necessaria, anche in considerazione del fatto che nel frattempo la pubblica amministrazione ha fatto notevoli passi in avanti nel campo della digitalizzazione": è il commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che oggi ha partecipato, al Palazzo Giureconsulti di Milano, a un incontro organizzato da Confprofessioni Lombardia.

"Le professioni - ha aggiunto - non possono rimanere indietro in nessun modo. Bisognerà cercare di parlare con il ministero per capire se ci sono conflitti di vario genere, ma l'argomento lo prenderemo sicuramente in considerazione".

I fondi destinati alla piccola media impresa "non sono sempre accessibili ai liberi professionisti" e "qualcosa potrebbe essere destinato anche gli studi professionali", ha proseguito Fontana sottolineando che "oggi c'è finalmente un governo con cui mi sembra si possa dialogare" e che ha "un'unica impostazione, non come quelli che abbiamo avuto negli ultimi anni che rappresentavano cani e gatti. Oggi c'è una linea precisa". (ANSA).