Lega, domani conferenza stampa a Roma su fisco e riscossione

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Domani alle ore 12.30 alla sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, la conferenza stampa in cui la Lega annuncerà i nuovi obiettivi del programma "per riformare il fisco e la riscossione tributaria a favore di imprese e contribuenti, grazie a una maggiore chiarezza e motivazione degli atti, all'abolizione dell'inversione dell'onere della prova e alla riscossione frazionata che dovrà attendere la pronuncia del giudice tributario di primo grado".

Così la Lega in una nota.

"Alla conferenza stampa, promossa dal senatore Claudio Durigon - prosegue la nota - saranno presenti anche Armando Siri, responsabile del programma della Lega, e Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiani, che insieme al suo movimento sosterrà la Lega alle prossime elezioni regionali di Lazio e Lombardia in piena condivisione delle proposte in materia di riforma del fisco italiano". La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming anche sui canali web del Senato. (ANSA).