Inail Piemonte, Antonella Onofri alla guida

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Cambio al vertice della Direzione regionale Inail del Piemonte. Dopo un triennio di intensa attività istituzionale di Giovanni Asaro la guida dell'Inail Piemonte è affidata ad Antonella Onofri che ha preso servizio il primo gennaio scorso dopo aver ricoperto diversi incarichi dirigenziali sia a livello regionale che centrale.

"Sono certa che la collaborazione tra istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e parti sociali rappresenti il migliore strumento per affrontare le sfide che caratterizzano questo momento storico ed economico così complesso, perciò - commenta Antonella Onofri - mi propongo di dare continuità alle sinergie in essere e progettare nuove iniziative condivise che, in linea con la mission dell'Inail, possano contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, ridurre il fenomeno infortunistico, favorire il reinserimento e la riabilitazione delle persone infortunate e tecnopatiche".

(ANSA).