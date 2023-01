Formazione: Turano, risolvere contenzioso tra Enti e Inps

(ANSA) - PALERMO, 25 GEN - Il contenzioso milionario tra Inps e alcuni enti di formazione professionale che riguarda la sospensione dei pagamenti dei contributi da parte delle società in virtù di una sentenza della Cassazione, negli anni tra il 2015 e il 2018, continua a tenere banco tra le criticità di settore da risolvere.

Il riconoscimento ai fini pensionistici del periodo in cui il rapporto di lavoro tra gli enti e i lavoratori è rimasto sospeso, rimane l'obiettivo di fondo al centro della vertenza.

L'ente previdenziale sarebbe disposto a inserire il computo dell'arco temporale riferito, a condizione che si arrivi all'effettiva copertura economica e contributiva. La Regione, investita della questione, potrebbe chiedere allo Stato una sorta di "sanatoria" per coprire i periodi in questione.

"Avvieremo ogni tipo di interlocuzione possibile con il governo nazionale - assicura l'assessore alla Formazione e all'Istruzione professionale Mimmo Turano - consapevoli del fatto di trovarci di fronte a un quadro complesso in cui vanno salvaguardati sia i profili di legittimità che i diritti dei lavoratori". (ANSA).