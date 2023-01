Fisco: Rossi, Rendere più fruibili Uffici Agenzia Entrate

(ANSA) - ANCONA, 25 GEN - "Rendere gli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Entrate maggiormente fruibili dagli utenti".

E' con questa finalità che il Consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, ha scritto alla Direzione Nazionale e Regionale dell'agenzia fiscale che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

"All'ennesima segnalazione giuntami da un cittadino - dichiara Rossi - ho deciso di scrivere ai vertici nazionali e regionali per far presente che per numerosi utenti risulta complicato poter usufruire degli importanti servizi messi a disposizione dall'Agenzia". "Per questo motivo - continua - ho chiesto di agevolare il diritto di accesso presso gli Uffici Territoriali soprattutto per quella fascia di utenza anziana che trova difficoltà nel prenotare l'appuntamento online e per coloro che hanno la necessità di sbrigare delle pratiche per motivi di lavoro o urgenza".

"Le mie richieste - conclude Rossi - sono dettate dal buonsenso e mi auguro che spingeranno a una riflessione i vertici dell'Agenzia delle Entrate". (ANSA).