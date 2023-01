Equo compenso: Volpi (Fdi), è svolta per tutela professioni

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "La Camera ha approvato il testo del pdl sull'Equo Compenso: un provvedimento atteso da molti anni e da moltissimi italiani che punta a tutelare i liberi professionisti la cui opera intellettuale è spesso svenduta o sottopagata. Inserire, per legge, un limite minimo sotto il quale una determinata prestazione, non può essere remunerata, garantisce non solo prestazioni di qualità ma anche il riconoscimento di tutta una serie di tutele che fino ad oggi sono mancate. Questo provvedimento è un punto di partenza per la lotta alla proletarizzazione delle professioni dal quale aprire una riflessione sull'ipotesi di estenderne il perimetro di applicazione anche ai rapporti di natura non convenzionale per incentivare e tutelare i giovani liberi professionisti". Così in una nota il Deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Volpi, membro della Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera.

