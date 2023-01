Equo compenso: ok unanime a pdl alla Camera,ora va al Senato

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Via libera unanime dell'Aula della Camera alla proposta di legge in materia di equo compenso per le prestazioni professionali. Il testo, che porta la firma del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del deputato della Lega Jacopo Morrone, riproduce il contenuto di una proposta di legge approvata da Montecitorio nella scorsa Legislatura e il cui iter si era interrotto al Senato, con lo scioglimento anticipato delle Camere. Viene oggi approvato dall'Assemblea con 253 voti a favore e nessun contrario. Ora il provvedimento passa all'esame dei senatori. (ANSA).