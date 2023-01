Equo compenso: notai, ripristinato un principio mortificato

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il Notariato italiano esprime "grande apprezzamento per l'approvazione in Aula, alla Camera, della proposta di legge sull'equo compenso", perché "il mondo delle professioni attendeva da anni questo provvedimento che ripristina il principio costituzionale, per lungo tempo mortificato, secondo il quale la dignità del lavoro passa anche attraverso la congruità del corrispettivo". A dirlo il presidente dei notai italiani Giulio Biino. "Siamo fiduciosi - incalza - che questo passo costituisca un punto di partenza", perciò "rinnovo le congratulazioni per la rapidità e l'attenzione mostrata verso i professionisti, da sempre al servizio dei cittadini e del Paese", conclude. (ANSA).