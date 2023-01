Energia: Cna e Unicredit, 9,6% imprese studia aggregazioni

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Le micro e le piccole imprese del Torinese appaiono resilienti e tenaci nel difendere le proprie posizioni di mercato sia interno sia internazionale. Il 29,1% pensa ad aggregarsi con altre imprese, percentuale che balza al 35.6% nella cinta torinese (dove è più forte la competizione tra aziende). Il 56.3% delle imprese torinesi è disposto ad aggregarsi, ma a condizione di poter mantenere l'autonomia.

Emerge dal quinto rapporto Monitor di Cna e Unicredit Banca, il primo post pandemia, condotto a novembre 2022 su un campione rappresentativo di 15 mila micro e piccole imprese piemontesi associate al sistema Cna. A rispondere oltre il 10% delle imprese contattate.

In particolare le imprese pensano alle aggregazioni in campo energetico: il 9.6% è disponibile a sperimentare le "comunità energetiche" per abbattere il costo dell'energia; il 10.3% è interessato a costituire gruppi di acquisto di energia; il 4.9% a creare cooperative di produzione di energia e l'11.7% ha già effettuato investimenti per l'autoproduzione di energia solare.

"I dati raccolti non appaiono negativi come ci si sarebbe potuto aspettare. E' il frutto di precise strategie messe in atto dalle imprese per una resistenza attiva e adattiva al contesto economico presente e atteso nel prossimo futuro.

Inadeguata appare, invece, sin qui la capacità delle Istituzioni di sostenere le piccole imprese nel loro difficile cammino, in particolare per quanto riguarda l'avvio di una nuova stagione dei contratti di rete" spiega il presidente della Cna Torino, Nicola Scarlatelli. "Oggi manca la possibilità di accedere in forma collettiva a bandi e a misure di sostegno pubbliche indirizzate alle piccole imprese con riferimento a progetti di ricerca e sviluppo, lancio di nuovi prodotti sul mercato, innovazione tecnologica degli impianti, ricerca di nuovi mercati di sbocco all'estero" afferma il segretario di Cna Torino, Filippo Provenzano. (ANSA).