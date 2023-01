(ANSA) - NEW YORK, 24 GEN - L'indice Pmi composito per gli Stati Uniti è salito in gennaio a 46,6 da 45 di dicembre.

L'indice Pmi per la manifattura è aumentato a 46,8 da 46,2 del mese precedente, mentre quello per i servizi è salito a 46,6 da 44,7. (ANSA).