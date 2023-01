Unioncamere Veneto: visita Pozza a sede Dal Ben Spa

(ANSA) - VENEZIA, 24 GEN - Il Presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza, e il direttore dell'agenzia per l'internazionalizzazione Venicepromex, Franco Conzato, hanno visitato oggi la sede produttiva della Dal Ben SpA a San Stino di Livenza (Venezia), azienda leader nel campo della meccanica con una competenza specifica nella costruzione di macchinari complessi ad alta tecnologia.

L'agenda dell'incontro con il fondatore, Gabriele Dal Ben, e con lo staff dirigente dell'azienda - informa una nota - ha affrontato alcuni temi strategici del fare impresa, come il welfare aziendale, la formazione professionale e la parità di genere in azienda.

"La visita istituzionale - commenta Pozza - è stata un'occasione importante per toccare con mano un'eccellenza veneta riconosciuta anche a livello internazionale e premiata in diversi ambiti. Sono davvero felice di aver conosciuto oggi una realtà così importante e innovativa del sistema industriale Veneto, che conferma la bontà di un modello capace di fare una sintesi virtuosa tra l'efficienza produttiva proiettata a livello internazionale, la promozione di un welfare aziendale premiato di recente a livello nazionale e la valorizzazione della cultura e delle tematiche sociali nell'ambito della comunità". (ANSA).