Superbonus: ingegneri,62,4 miliardi investiti da agosto 2020

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Da agosto 2020 a dicembre 2022 gli investimenti in Superecobonus 110% si sono attestati a ben 62,4 miliardi di euro, generando una spesa a carico dello Stato di 68,7 miliardi" e "gli interventi sugli edifici risultati conclusi, al mese di dicembre 2022, sono 359.440 su uno 'stock' di edifici sottoposti a lavori che, a fine 2022, superavano le 400.000 unità. Il risparmio energetico conseguito con questo tipo di intervento si avvicina, al momento, a 900 milioni di metri cubi standard di gas". A dirlo il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Angelo Domenico Perrini, nel corso dell'audizione che sta tenendo in questi minuti nella Commissione Finanze del Senato, organismo che sta svolgendo un'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta.

Relativamente al Sismabonus ed al Supersismabonus, prosegue il vertice dei professionisti, "si riscontra, invece, un problema di scarsa (o nulla) disponibilità di spesa e distribuzione degli interventi. Da dati parziali, ormai risalenti al 2021, si sa che da una spesa annua, tra il 2017 ed il 2020, che non raggiungeva i 300 milioni, si è passati nel 2021 ad una spesa di almeno 2 miliardi", dichiara. Per il numero uno degli ingegneri, infine, "è altamente improbabile che, senza il sistema di detrazioni fiscali per la manutenzione degli immobili, gli interventi di ristrutturazione diffusa, realizzati con l'ecobonus negli ultimi 20 anni, e di ristrutturazione profonda attuati con il Superecobonus, avrebbero avuto luogo con l'intensità finora registrata", chiosa. (ANSA).