Professioni: Cassa notai, 10.000 euro per aprire lo studio

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Abbiamo portato da 5.000 a 10.000 euro il contributo sugli interessi dei finanziamenti contratti per l'impianto dello studio per sostenere i notai di prima nomina che subiscono i ripetuti aumenti del tasso di interesse, decisi dalla Bce, che rendono più oneroso l'accesso al credito".

Con queste parole il presidente della Cassa del Notariato Vincenzo Pappa Monteforte annuncia la novità del raddoppio dell'iniziativa per i giovani della sua categoria, precisando che "il nostro obiettivo è aiutare i colleghi in difficoltà, supportandoli sia professionalmente, sia finanziariamente".

(ANSA).