Musica: patto Confindustria-Comune Bisceglie per 'Sol dell'Alba'

(ANSA) - BARI, 24 GEN - Salvaguardia e tutelare l'evento 'Sol dell'Alba', il "più grande concerto all'alba in Italia per numero di artisti coinvolti", che si tiene in estate a Bisceglie, è l'obiettivo dell'intesa siglata questa mattina a Bari dal presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, e dal sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

La kermesse celebrerà, nel 2023 - è stato spiegato - la quinta edizione nel segno di un "format consolidato che prevede la performance dell'Orchestra Filarmonica Pugliese, la colazione a base di 'sospiro', il dolce tipico locale, e la protagonista indiscussa: l'alba da ammirare a suon di musica all'interno di un teatro a picco sul mare, il Mediterraneo di Bisceglie" che può ospitare 800 spettatori.

Angarano ha sottolineato la soddisfazione per aver raggiunto questo accordo che "è il primo per la città di Bisceglie di questo genere, e che vede una sinergia tra l'amministrazione comunale, Confindustria e gli attori del territorio, nell'ottica di un impegno strategico che considera l'arte veicolo ufficiale per la comunicazione del territorio. Il successo del 'Sol dell'Alba' che ha sempre registrato il sold-out". "Confindustria - ha detto Fontana - tra i suoi obiettivi la crescita del tessuto imprenditoriale locale in tutte le sue espressioni, anche quella culturale, ed il supporto ai talenti nell'intrapresa di percorsi imprenditoriali innovativi. Con questa sigla vogliamo dare un segnale anche alla luce della delicata situazione che tutto il settore dell'impresa della cultura e dell'intrattenimento dal vivo sta affrontando già dagli scorsi anni". (ANSA).