Legacoop: Toti, lavorare insieme per creare ricchezza

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - "L'impegno individuale da cui dipende il bene collettivo, il valore della partecipazione e dell'impegno politico e sociale sono il fondamento del mondo cooperativo. A maggior ragione in questo periodo di gigantesco cambiamento legato alla pandemia, che ci ha insegnato una cosa fondamentale: non si crea sviluppo, o non ci si salva da soli, ma tutti insieme attraverso il dialogo". Così il presidente della Liguria Giovanni Toti al 13° congresso di LegaCoop Liguria.

"La ricerca, la qualità tecnologica del paese, la capacità di fare innovazione di prodotto e processo, innovare i rapporti sociali e quelli del mondo del lavoro, su contratti, coinvolgimento dei giovani, sinergie tra politiche attive del lavoro e della formazione professionale, sono grandi sfide che possono e devono diventare un volano di crescita di questo Paese, e Legacoop Liguria ne rappresenta un pezzo importante", ha detto Toti.

"La pandemia ha modificato il modo di fare impresa negli ultimi due anni, basti pensare a come sono cambiate le nostre abitudini tecnologiche. Un mondo importante come quello delle cooperative - ha sottolineato Toti - non può restare estraneo al dialogo che implementa la tecnologia e alle novità di prodotto e di processo che nascono dalle nostre università e centri di ricerca e dall'esperienza sul campo di chi lavora, ma deve anche affrontare un altro nodo intrinseco al proprio modo di fare impresa per costruire un futuro di sostenibilità ambientale ed economica", ha concluso Toti. (ANSA).