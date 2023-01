Legacoop Campania lancia partenariati pubblico-privato

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - "La situazione generale in Campania, tra luci e ombre, è cristallizzata nel Dossier regionale 2022 sulle povertà, a cura della Caritas che ci vede maglia nera per crescita e occupazione, due elementi che determinano le difficoltà sociali presenti in regione. Domani ragioneremo su come intervenire". Così la presidente uscente di Legacoop Campania Anna Ceprano annuncia la tredicesima edizione del congresso di Legacoop Campania che si svolge domani a Napoli in preparazione del 41mo congresso nazionale di Legacoop.

Il congresso regionale si terrà domani a Napoli dalle 9.30 al Centro Congressi Tiempo Isola E/5 del Centro Direzionale e vedrà l'intervento del vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

Dopo la relazione della presidente uscente Anna Ceprano al centro del dibattito ci sarà la tavola rotonda dedicata ai "Partenariati Pubblico-Privato: un modello cooperativo a base culturale" che mette al centro il rapporto tra Amministrazione Pubblica e imprese cooperative.

Intervengono al congresso anche l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci, il presidente della Scuola di scienza umane e sociali della Federico II Stefano Consiglio, la presidente nazionale di CulTurMedia Giovanna Barni e il consulente di enti terzo settore, imprese e istituzioni culturali Marco D'Isanto. Interverrà anche il direttore generale di Coopfond Spa Simone Gamberini, candidato alla Presidenza nazionale di Legacoop. A seguire si terrà il dibattito dei delegati con le conclusioni affidate al presidente nazionale uscente di Legacoop nazionale Mauro Lusetti.

"Legacoop Campania - spiega Ceprano - ha individuato alcune priorità su cui concentraci per affrontare la crisi e guardare al futuro: la crescita dimensionale operativa delle Cooperative favorendo processi di aggregazione e organizzazione della domanda, il rinnovo dei modelli di business tra cui innovazione, sviluppo sostenibile ed economia circolare e l'attenzione all'impatto sociale e ambientale". (ANSA).