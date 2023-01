Istat-Lega Filo d'Oro, 9000 alunni con disabilità sensoriali

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - In Italia, nell'anno scolastico 2018/2019, gli alunni con disabilità ammontano a 245.723, ovvero il 3,2% della popolazione studentesca, con un incremento dal 2007 del 34% (nel 2007 il 2,1% degli studenti). Si registrano forti differenze a livello territoriale, con una prevalenza che varia dal 2,4% in Basilicata al 3,9% in Abruzzo. Gli alunni con disabilità sensoriale rappresentano il 3,6% del totale degli alunni con disabilità, poco meno di 9.000 alunni. La percentuale maggiore si ha nella scuola secondaria di secondo grado, con il 4,5%, mentre il valore minimo si registra nelle secondarie di primo grado, dove si registra il 3,1%. La quota più rilevante in tutti gli ordini scolastici è quella degli alunni con disabilità intellettiva, quasi 170.000, che rappresentano dal 60,3% degli alunni con disabilità della scuola d'infanzia al 70,2% di quelli della scuola secondaria di primo grado. È quanto emerge dal "Nuovo studio sulla popolazione di persone sordocieche, con disabilità sensoriali e plurime in condizioni di gravità", alla sua seconda edizione, commissionato dalla Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus e realizzato dall'Istat, che contiene anche un focus sugli alunni con disabilità sensoriale nelle scuole italiane. (ANSA).