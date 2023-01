Galsi: Confartigianato, bene ma ora si faccia in fretta

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GEN - Sì degli artigiani al gasdotto nell'isola. Ma a patto che si rispetti l'ambiente e si faccia in fretta. È la posizione di Confartigianato Sardegna sulla nuova infrastruttura. "Ma le piccole imprese - avvertono i vertici dell'organizzazione - hanno bisogno adesso di energia pulita e a basso costo: necessari 50 milioni dalla Regione per le rinnovabili".

Secondo Maria Amelia Lai e Daniele Serra, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, "abbandonare la costruzione del Galsi è stata una scelta disastrosa e la Sardegna ha perso 22 anni di tempo e di sviluppo, ostacolata da scelte politiche miopi, eccessiva burocrazia, e visioni prospettiche limitate, retrograde e chiuse al futuro".

Ora la possibile svolta: "Ci si gioca una fetta enorme di competitività con le altre regioni e zone europee - continuano Lai e Serra - già 10 anni fa, una nostra indagine rivelava come ogni azienda sarda spendeva ben 2.708 euro in più rispetto alle altre aziende europee e 932 euro in più rispetto alle altre regioni italiane. In pratica l'1,03% del valore aggiunto svaniva in maggiori oneri energetici. Secondo Confartigianato il caro energia mette sotto attacco circa 95mila micro e piccole imprese della Sardegna, quelle sotto i 10 dipendenti. E la situazione - spiega l'organizzazione - ha fatto registrare nel 2022 un aggravio di quasi 850 milioni di euro, determinando un aumento del +147,1% rispetto allo scorso anno, quarto maggior incremento in tutta Italia, contro una media nazionale del +135%.

L'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna ricorda che mediamente l'energia è diventata una delle spese più importanti per le imprese artigiane sarde. "Il deragliamento dei prezzi dell'energia, sta anche comportando una erosione del valore aggiunto delle micro-piccole-medie imprese del 6,1%. I dati dicono anche che, per ogni sardo, la bolletta, nell'ultimo anno, è aumentata in media del 59,1%, quasi 2.212 euro per ogni cittadino. Per queste ragioni, nell'Isola i rincari energetici stanno mettendo in forte crisi 1 azienda su 6, determinando una crisi di liquidità che rischia di mettere fuori mercato una consistente fetta di micro, piccole e medie imprese sarde".

