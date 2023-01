Fisco: Ruffini, ci auguriamo sia volta buona per riforma

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La riforma del sistema di riscossione non è più rinviabile e farà parte anche del sistema della prossima riforma tributaria. Lo ha detto il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini nel corso della seconda giornata di lavori del VI Forum nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili in corso a Milano sottolineando la necessità della riforma del fisco. "Ci auguriamo sia la volta buona - ha detto - per riordinare la normativa esistente, razionalizzare il sistema tributario, a favore dei contribuenti e del sistema produttivo intero del Paese. E' una misura urgente nell'attuale contesto economico. Le sfide dell'accelerazione tecnologica non consentono ulteriore ritardi". (ANSA).