Fisco: Marattin-D'Alfonso, il governo non parta da zero

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - L'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale condotta nella scorsa legislatura, durata sei mesi e con oltre 60 audizioni e contributi, sono stati pubblicati in corposi volumi presentati in conferenza stampa alla Camera da Luigi Marattin (Iv) e Luciano D'Alfonso (Pd), ex presidenti delle Commissioni Finanze di Camera e Senato. Le conclusioni dell'indagine sono stati alla base della legge delega di riforma fiscale del governo Draghi, ormai decaduta. Alla presentazione hanno partecipato gli attuali presidenti delle commissioni, Marco Osnato (Fdi) e Massimo Garavaglia (Lega) e il viceministro all'Economia, Maurizio Leo.

"Oggi presentiamo i volumi dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale condotta nella scorsa legislatura. Uno sforzo comune a tutti i partiti e sistemico per rifare da capo il fisco riformato per l'ultima volta quasi 60 anni fa. Speriamo possa essere utile anche per il governo Meloni", dichiara Marattin.

Per D'Alfonso si tratta di "una lettura laica non ideologica di una materia che di per sé è divisiva". "Vogliamo collocare questo grande lavoro al livello di ordinamento, non di una maggioranza - osserva D'Alfonso - evitando che, ogni volta, in Italia, si ricominci da zero". (ANSA).