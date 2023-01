Fisco: consulenti del lavoro, potenziare crediti d'imposta

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Per favorire la crescita del Paese, nei prossimi anni, bisognerà anche potenziare gli strumenti di incentivazione fiscale, e in particolare i crediti d'imposta. Ne è convinto il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, che questo pomeriggio nel corso di un'audizione al Senato presso la Commissione Finanze e Tesoro, ha avanzato numerose proposte nell'ambito di un'indagine conoscitiva in materia avviata dalla stessa Commissione. L'analisi e le proposte di riforma dei professionisti, riassunte in un documento, si sono concentrate sulle materie maggiormente attinenti alla propria competenza, ma con uno sguardo d'insieme ad altre macrocategorie di bonus fiscali, incentivi e crediti d'imposta, per i quali sono stati sollecitati maggiori semplificazioni e controlli. I crediti d'imposta, in particolare, rappresentano "un valido strumento di sostegno a famiglie e imprese", si sottolinea, a condizione che vengano razionalizzati e indirizzati verso un reale sviluppo del Paese, dell'occupazione e del Pil. Tra i crediti d'imposta citati nel documento anche quello per gli investimenti nel Mezzogiorno, da rendere stabile "per favorire la crescita delle Regioni svantaggiate e attirare gli investimenti nelle stesse aree" e neutrale "ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap come previsto per investimenti 4.0", sostengono i consulenti del lavoro. (ANSA).