Berlusconi, pensioni minime aumentate, alle regionali votate Fi

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Proprio in questi giorni i pensionati con più di 75 anni riceveranno più soldi di quelli che hanno ricevuto sinora. Come avevamo promesso, quando si è formato il governo abbiamo subito aumentato le pensioni minime.

Continueremo a lavorare, anno dopo anno, perché tutti i pensionati e i disabili possano arrivare ad avere almeno 1000 € al mese per 13 mensilità. Da liberali e da cristiani abbiamo ben chiaro il fatto che è doveroso prendersi cura dei più deboli, di chi non può farcela da solo, di chi è rimasto indietro". Lo dice in un video su Istagram Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, invitando a dare il voto al suo partito nelle prossime tornate regionali.

"E l'Italia che noi vogliamo - aggiunge - è un paese che non può dimenticare nessuno. Altrettanto decisivi sono i tempi d'attesa per le visite specialistiche, per gli esami e per i ricoveri nel settore della sanità pubblica. Noi ci impegniamo a dimezzare gli attuali tempi di attesa".

"Anche per questa ragione - conclude Berlusconi - è particolarmente importante il voto che, il 12 febbraio e 13 febbraio, coinvolgerà due importantissime regioni italiane, la Lombardia e il Lazio. È necessario che dispongano di amministratori all'altezza di questo grande impegno e, per questa ragione, abbiamo individuato due candidati che hanno l'esperienza è la capacità per farlo: Attilio Fontana, che ha ben governato la Lombardia nei momenti più difficili, e Francesco Rocca, che è stato un validissimo capo della Croce Rossa per molti anni.Dunque: È importante andare a votare, è fondamentale scegliere il centrodestra, è decisivo votare per forza Italia. Mi raccomando!". (ANSA).