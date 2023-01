Benzina: Confcommercio, per i cartelli costo 300-400 milioni

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La Confcommercio non condivide i nuovi adempimenti, gli oneri e le sanzioni a carico dei rivenditori di carburanti e in particolare "le nuove disposizioni sull'adeguamento della cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso i punti vendita" perché "non risultano utili e proporzionate rispetto all'obiettivo della diffusione di un consumo consapevole e informato" e perché "i costi di adeguamento sono stimati nell'ordine dei 300-400 milioni di euro". Così il segretario generale di Confcommercio Luigi Taranto in audizione in commissione Attività produttive della Camera sul Dl Trasparenza dei prezzi dei carburanti precisando che questo "si tradurrebbe in un raddoppio dei prezzi oggi pubblicizzati" con "evidenti difficoltà tecnico organizzative che realisticamente necessitano di almeno dodici mesi per essere gestite".

"Al fine di non gravare le imprese proprietarie delle infrastrutture di costi e oneri burocratici, di non attribuire ai gestori degli impianti ulteriori incombenze e di offrire ai consumatori un'informazione chiara e non ridondante - ha evidenziato il segretario generale di Confcommercio - riteniamo che andrebbe rafforzato il potenziale informativo dell'Osservatorio del ministero delle Imprese e del made in Italy denominato 'Osservaprezzi Carburanti'. Tale strumento informativo, peraltro già accessibile su sito internet e a mezzo app, potrebbe essere potenziato, rendendovi appunto disponibile anche il dato del prezzo medio". Taranto ha aggiunto che "si potrebbe prevedere, presso i punti vendita e in prossimità degli erogatori di carburante, l'esposizione di un QRcode che rimandi alla pagina di 'Osservaprezzi Carburanti'". (ANSA).