Benzina: Cna, 30-40% l'impatto sui costi dell'autotrasporto

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Nell'autotrasporto l'aumento dei costi del carburante impatta per il 30-40% e ci sembra giusto che si sia fatta una commissione per capire le dinamiche che vanno a impattare sul costo del carburante". Così il presidente della Cna Patrizio Ricci in audizione in Commissione Attività produttive della Camera sul Dl Trasparenza dei prezzi dei carburanti.

"Il costo dei carburanti ha avuto un incremento perchè è stata tagliata l'accisa e ha portato il costo delle tasse oltre 50% impattando sul costo del mondo dell'autotrasporto - ha proseguito - Quindi il governo deve ridurre questa partita". La speculazione "non riguarda solo una parte di chi tratta il prodotto ma coinvolge tutta la filiera. La Commisione deve vigilare" ha detto ancora.

Ricci ha poi auspicato una rappresentanza permanente delle associzioni di categoria "che governi e dibatta su quello che va a impattare sul nostro mondo" nella Commissione che vigila sugli incrementi di prezzo. Da quando è stato tolto lo sconto delle accise, ha ricordato, "siamo il terzo paese europeo con il costo dell'energia a livello più alto". (ANSA).