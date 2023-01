Banche: Europa Investimenti acquisisce Utp da Bcc Bergamasca

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Europa Investimenti ha acquistato crediti prevalentemente Utp (Unlikely To Pay) del valore di 15 milioni di valore contabile lordo (Gbv) da Bcc Bergamasca e Orobica.

Lo rende noto un comunicato, nel quale si specifica che si tratta della quarta operazione in quattro anni tra Bcc Bergamasca e Orobica e Arrow per un totale di 74 milioni di Gbv, che suggella un rapporto di partnership di lungo periodo.

Zenith Service ha affiancato Europa investimenti, anche in questa cartolarizzazione, agendo come master servicer e curando i profili relativi alla gestione della società veicolo.

Questa operazione, come altre concluse nell'anno, si inserisce nell'ambito della strategia di Europa Investimenti di incrementare i propri volumi di investimenti in Utp, non escludendo la possibilità di ampliare la propria strategia di investimento ai crediti classificati come 'Stage 2' nel prossimo futuro. (ANSA).