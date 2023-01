Balcani: Simest (Cdp), apriremo sede, plafond per sostegno a Pmi

(ANSA) - TRIESTE, 24 GEN - La SIMEST, società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane all'estero, a breve aprirà una sede nei Balcani e fornirà un supporto alle piccole e medie imprese con un primo plafond pari a 200 milioni di euro. Ad annunciarlo oggi è stata Regina Corradini D'Arienzo, amministratore delegato e direttore generale, a margine del conferenza in corso a Trieste "L'Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione".

"Ci crediamo con forza" ha sottolineato "in coordinamento con le ambasciate, con ICE e con le camere di commercio locali.

Daremo consulenza per supportare sempre più le Pmi nella loro crescita, e a questo fine abbiamo anche deciso di dedicare una misura finanziaria, in primis perché ci sia un rafforzamento patrimoniale, per mettere in atto investimenti in transizione digitale, energetica e di innovazione tecnologica, che sono fondamentali, in un contesto globale, per essere più competitivi".

Il plafond - ha spiegato Corradini D'Arienzo - prevede una prima tranche di 200 milioni di euro "ma non vogliamo fermarci a questa prima misura", "ci impegneremo a mettere a disposizione, insieme alla Farnesina, maggiori fondi per lo sviluppo di queste aree". (ANSA).