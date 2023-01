Appalti: Cna, 30% gare si svolge ancora in modalità cartacea

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Un problema comune alle imprese italiane è quello della "scarsa digitalizzazione delle procedure. Il 30% si svolge ancora in modalità cartacea prevedendo buste sigillate inviate tramite raccomandata". E' quanto emerge dall'Osservatorio Burocrazia Cna, presentato oggi, che fa una fotografia sugli appalti pubblici e le difficoltà delle piccole imprese.

Secondo il rapporto, la "penalizzazione di artigiani e piccole imprese, di fatto, non accresce la trasparenza delle gare".

Solo 3 stazioni appaltanti su 10 "garantiscono la piena trasparenza delle informazioni di gara". E ben 4 stazioni appaltanti su 10 "non pubblicano alcun dato relativo all'aggiudicazione" e di conseguenza "non solo mancano di chiarezza, ma non aiutano le imprese uscite sconfitte a comprendere i motivi dell'esclusione e a migliorare le proprie offerte future".

Tutto ciò è, rileva Cna, "causa e insieme conseguenza anche di un avviluppamento legislativo. Dal 2016 al 2022 il Codice dei contratti pubblici ha subito ben oltre 800 modifiche". Solo l'articolo 36 (suii contratti sotto soglia) conta 16 cambiamenti. Orientarsi nella disciplina è "da emicrania": dal Regio Decreto del 1869 ai decreti Pnrr si contano più di 100 fonti.

Ora chiede Cna, "serve un quadro regolamentare chiaro". (ANSA).