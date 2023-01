Abusi su pazienti a Foggia: Confcommercio Salute, emerso orrore

(ANSA) - BARI, 24 GEN - "L'orrore che in queste ore è emerso dagli arresti scattati in una struttura socio sanitaria di Foggia, con le accuse, a carico di diversi operatori, di maltrattamenti e abusi sessuali nei confronti di 25 pazienti psichiatrici, acuisce le preoccupazioni che la nostra organizzazione ha più volte rimarcato a Governo e istituzioni locali nell'ultimo anno". E' quanto afferma Luca Pallavicini, presidente nazionale di Confcommercio Salute, Sanità e Cura, dopo la notifica di 30 misure cautelari nei confronti di operatori sanitari, infermieri e ausiliari operanti in una struttura di Foggia.

"In Italia - aggiunge - esiste però un fronte ampio e compatto di strutture e operatori credibili che, insieme all'intero settore, rischiano di venire travolti dal quadro 'agghiacciante' - come giustamente descritto dal gip Marialuisa Bencivenga nelle pagine del provvedimento cautelare - che emerge da questi continui e gravissimi fatti di cronaca. E' a queste realtà che occorre dar voce e spazio con somma urgenza per attivare una volta per tutte su più livelli, nel dialogo col Governo e con le Regioni, una vera e profonda ana-lisi strutturale del settore". "Tra le priorità su cui occorre lavorare - sottolinea il professor Giovanni Giusto, referente per la Psichiatria di Confcommercio Salute - c'è senz'altro il tema della formazione continua degli operatori e dei gruppi di lavoro, a tutela della professionalità e della qualità della presa in carico: gli operatori vanno formati e responsabilizzati ma anche tutelati, attraverso capillari procedure di supervisione del loro lavoro. E' inoltre importante attivare, col Governo e le Regioni, un Tavolo di confronto serrato sull'applicazione dei requisiti di accreditamento nazionali e locali". (ANSA).