++ Inps: nel 2022 spesi per Rdc quasi 8 miliardi ++

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Nel 2022 sono stati spesi per il Reddito e la pensione di cittadinanza 7,99 miliardi. E' quanto emerge dagli Osservatori Inps sulla misura di contrasto alla povertà secondo i quali nell'anno hanno avuto accesso ad almeno una mensilità del sussidio 1.685.161 famiglie per 3.662.803 persone coinvolte e 551,11 euro medi di assegno. Il Sud e le Isole hanno avuto il maggior numero di famiglie coinvolte con 1.040.957 famiglie con almeno una mensilità (il 61% del totale di quelle con il sussidio) , 2.399.875 persone coinvolte (il 65,5% del totale) e 583,27 euro medi per l'assegno. (ANSA).