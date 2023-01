++ Germania: indice Pmi sale a gennaio a 49,7 ++

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - L'indice S&P global flash Pmi composite della Germania si è attestato a 49,7 a gennaio, in aumento rispetto a rispetto al 49 di dicembre. Sebbene l'indice sia in territorio di contrazione per il settimo mese consecutivo, l'ultima lettura è stata la più alta e ha segnato il terzo aumento mensile consecutivo.

Il movimento verso la stabilizzazione di gennaio è dovuto ai segnali di miglioramento nel settore dei servizi. L'indice della produzione manifatturiera continua a indicare una lieve flessione della produzione industriale, con un valore di 48,4 per il secondo mese consecutivo. (ANSA).