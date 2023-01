Welfare: E-R; Fi, indicare azioni piano supplementare al Rdc

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - Valentina Castaldini (Forza Italia) interpella la giunta dell'Emilia-Romagna per conoscere le azioni del Piano supplementare regionale di potenziamento dei servizi sociali collegati al Reddito di cittadinanza, con il dettaglio delle spese e delle coperture, il numero di cittadini che hanno potuto trovare un nuovo lavoro grazie al reddito di cittadinanza e quanti rifiuti sono stati registrati, i risultati attesi e ottenuti.

"A settembre 2022 - ha precisato la consigliera - i percettori del reddito di cittadinanza in Emilia-Romagna risultavano 54.602 per un importo mensile medio incassato pari a 494,30 euro con il numero maggiore di richieste che arriva da Bologna: 9.669 nei primi nove mesi del 2022. La Regione ha previsto di stanziare 140 milioni fino al 2024. Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro, un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato a un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale. Le risorse per queste nuove azioni regionali saranno attinte da fondi in parte nazionali (89,4 milioni), del Pnrr (34,3) e del Fondo sociale europeo (13,2 milioni)". (ANSA).