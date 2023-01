Salute: Riccardi, impegno Regione su welfare di comunità

(ANSA) - TRIESTE, 23 GEN - "Fondazione Friuli mette a disposizione importanti risorse per il welfare di comunità, a sostegno di progetti sociali innovativi. La Regione è impegnata su questo fronte: le risorse che vengono messe a disposizione con il nuovo bando contribuiranno fattivamente alla costruzione del welfare di comunità". Lo ha sottolineato il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, alla presentazione del Bando welfare di comunità 2023 di Fondazione Friuli.

"Quella in cui viviamo oggi - ha ricordato Riccardi - è una società profondamente mutata: è molto più fragile, frammentata, con componenti maggiormente deboli rappresentate soprattutto da persone anziane e dai giovani. Un quadro complesso sfaccettato, dove è necessario intervenire a tutto campo: dalla solitudine all'invecchiamento attivo". Come Regione, ha aggiunto, "stiamo facendo il massimo sforzo, operando e programmando interventi in piena sinergia con le istituzioni tutte, rendendo sempre più salda la grande alleanza col sistema del Terzo settore". Per Riccardi, "si tratta di sinergie imprescindibili per dare le migliori e adeguate risposte a domande di salute e assistenza che oggi sono diventate evidenti, così come sono ben chiare le criticità che le caratterizzano: la nostra è una società matura, che beneficia di una vita più lunga e che anche per questo presenta problemi di fragilità importanti. Viviamo ormai in una condizione di 'permacrisi', ovvero in uno stato di crisi permanente, originata da una concatenazione di eventi difficili che si susseguono rapidamente, spesso sovrapponendosi", ha concluso.

La linea di contributo del Bando - informa una nota - vale 600mila euro, le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio. I progetti, della durata massima di un anno, potranno essere presentati da enti pubblici e privati non profit delle ex province di Udine e Pordenone. Il bando gode della collaborazione dell'Amministrazione regionale e mira a favorire l'accesso ai servizi sociosanitari del territorio. (ANSA).