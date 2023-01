Portovesme srl: spiragli per evitare lo stop, sospesa la cig

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GEN - Si apre uno spiraglio per scongiurare la fermata degli impianti della Portovesme srl prevista per il 31 gennaio prossimo con lo stop della produzione e l'avvio della cassa integrazione per i dipendenti decisa dall'azienda a causa del costo dell'energia. La nuova prospettiva arriva durante l'incontro pubblico convocato dalla Regione a Cagliari: il governatore Christian Solinas ha riferito sugli incontri istituzionali avvenuti nei giorni scorsi a Roma che hanno aperto alle interlocuzioni tra la Portovesme srl e l'Enel. L'azienda dal canto suo si è per ora "resa disponibile a non rendere attivo il percorso della cassa integrazione dall'1 febbraio, ma di sospenderlo in attesa delle interlocuzioni avviate dalla Regione".

"Il tema cruciale era il costo energia, le interlocuzioni che abbiamo avuto hanno portato a un coinvolgimento e interesse serio del Governo sul percorso di riconversione - ha spiegato il presidente Solinas - Appena l'azienda sarà pronta a presentare i suoi progetti, si potranno rimodulare una serie di strumenti regionali e nazionali, come l'Energy Transition Fund, per poter sviluppare nel polo industriale le iniziative che rappresenterebbero il primo progetto di produzione di batterie e accumulatori al litio in Europa". "La Regione - ha proseguito il governatore - ha fatto in modo di creare le condizioni perché da domani possano partire le interlocuzioni tra i soggetti privati che arrivino all'obiettivo di un accordo su un costo sostenibile e affrontabile per i piani di produzione dell'azienda".

Per l'azienda si tratta di "ottime notizie che hanno portato alla luce opportunità che in tempi brevi vaglieremo - ha chiarito l'ad Davide Garofalo -. L'accordo coi privati è un passo avanti ma potrebbe non essere sufficiente, ci servono ulteriori interlocuzioni". Soddisfatti in parte i rappresentanti dei sindacati, che hanno ringraziato la Regione per l'impegno e il lavoro fatto sui tavoli nazionali, ma chiedono maggiori certezze all'azienda. (ANSA).