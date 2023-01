Portovesme srl: azienda sospende cig sino al 28 febbraio

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GEN - Sarà sospeso fino al 28 febbraio qualsiasi incremento della cassa integrazione per i lavoratori della Portovesme srl e in caso di accordo sui costi dell'energia, gli impianti riprenderanno le attività. Lo ha confermato l'azienda siglando il verbale finale dell'incontro di questa mattina con la Regione all'indomani dei vertici romani svolti dal governatore Christian Solinas.

"In considerazione del fatto che gli incontri con i principali players dell'energia si terranno nel corso di questa settimana - si legge nel verbale siglato da tutte le parti - l'azienda conferma che in caso di sottoscrizione dell'accordo commerciale con principali players nazionali, ritirerà il provvedimento di cassa integrazione e riavvierà tutti gli impianti, compresi quelli attualmente in manutenzione".

Nel frattempo, per domattina alle 8 le rappresentanze sindacali hanno convocato un'assemblea negli impianti interessati. (ANSA).