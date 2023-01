Pnrr: Fitto, semplificazione e governance per rispetto tempi

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Ritengo fondamentale dare vita a un processo di semplificazione e a una governance che sia in grado di rispettare i tempi che abbiamo di fronte, con competenza e capacità di spendere bene le risorse". A parlare così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, durante il Forum nazionale dei commercialisti promosso da ItaliaOggi, aggiungendo che "stiamo lavorando per ottenere un quadro chiaro di riferimento comprendendo le esigenze di implementazione e adeguamento ai nuovi scenari. Al tempo stesso, lavoriamo al coordinamento con gli altri programmi che sono in campo a livello europeo per le politiche di coesione per evitare eventuali sovrapposizioni", ha chiuso. (ANSA).