Moda: Urso, incentivi export ed un 'liceo del made in Italy'

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Al 'tavolo della moda', riunito questa mattina al ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo urso - spiega una nota - "ha preannunciato l'adozione di incentivi per sostenere l'export puntando a politiche industriali in risposta alle nuove sfide cinesi e americane (Buy European) e la riforma del settore della formazione professionale, eccellenza della filiera italiana, con riforma degli Its e la creazione del liceo del Made in Italy".

"L'industria italiana della Moda - ha detto il ministro, nel suo intervento - è l'emblema del Made in Italy nel mondo e rappresenta un comparto produttivo di enorme importanza per l'economia del nostro Paese e trova la sua esaltazione nella nuova denominazione del Ministero che significa una nuova e più significativa mission. La riunione di oggi arriva in un momento cruciale in cui stiamo preparando le basi di una politica industriale europea. Mercoledì sarò a Bruxelles per una serie di incontri per sostenere le posizioni dell'Italia e delle sue imprese, come le modifiche al Regolamento Ecodesign".

"Stiamo anche lavorando - ha continuato Urso - per trovare nuove risorse per Transizione 4.0, dal momento che negli ultimi mesi del 2022, grazie anche all'attenzione mediatica che abbiamo dato alla misura, le domande hanno avuto una improvvisa e forte accelerazione, specialmente nel mese di dicembre 2022, portando a oltre 150.000 le imprese che hanno utilizzato gli incentivi previsti dal Piano esaurendo così i fondi disponibili. Grazie a questi successo, ora dobbiamo trovare altre risorse in altri capitoli. Su questo punto c'è interlocuzione costante con ministro Fitto e le istituzioni europee". (ANSA).