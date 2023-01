Moda: Urso, incentivi export ed un 'liceo del made in Italy' (2)

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Si è tenuta questa mattina a Palazzo Piacentini - spiega il ministero - il 'tavolo moda' presieduto dal ministro Adolfo Urso, presenti il viceministro Valentino Valentini, i sottosegretari Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci, i rappresentanti del ministero dell'Ambiente e Sovranità Energetica, il viceministro Vannia Gava, e della Cultura, il sottosegretario Lucia Borgonzoni, le associazioni di categoria e i sindacati del settore.

Il tavolo moda - viene ricordato - è nato nel 2009 proprio su impulso di Urso, che all'epoca aveva la delega per il Commercio con l'Estero, ed è tornato a riunirsi in modo più assiduo dal 2021 per rispondere alle esigenze del settore, particolarmente colpito durante la pandemia. Durante la riunione, la prima presieduta dal ministro Urso, "sono state presentate azioni che il Governo sta mettendo in campo per sostenere il settore e contrastare le nuove sfide globali tra cui la concorrenza sleale e la lotta alla contraffazione".

I rappresentanti del settore - indica ancora il ministero - "hanno sollecitato misure per investimenti in sostenibilità, aiuti per la digitalizzazione, sostegni finanziari per export.

Tutte richieste che verranno presentate dal ministro Urso alla riunione istitutiva del nuovo Comitato Interministeriale del Made in Italy nel mondo (CIMIM) che si terrà giovedì prossimo".

Con 600 mila addetti ai lavori e quasi 100 miliardi di fatturato complessivo (L'Italia è oggi il terzo esportatore mondiale con una quota di mercato del 5,3% dopo Cina e Germania) "il sistema moda - sottolinea il ministro - è l'avanguardia del Made in Italy e come tale va valorizzato, cosa che faremo anche nel collegato alla manovra finanziaria". (ANSA).