Moda: tavolo al Mimit. Confesercenti, puntare su legalità

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Alla base delle nostre istanze, il rispetto della legalità: in primis per quanto concerne la contraffazione. Abbiamo chiesto a gran voce maggiori controlli e sanzioni per le merci contraffatte". E' la posizione - spiega una nota - che il presidente di Fismo Confesercenti, Benny Campobasso, ha espresso al 'avolo della moda', presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso.

"È necessario un giro di vite - dice - perché i negozianti non possono più tollerare la concorrenza sleale di questi venditori che, senza pagare tasse, canoni di locazione e vendendo merce di bassa qualità, continuano a commercializzare i loro articoli, spesso fuori dagli stessi esercizi commerciali".

Tra gli altri temi posti, la necessità di pretendere il rispetto delle regole, anche fiscali, da parte delle grandi piattaforme on line e la richiesta di regolamentare - "la giungla delle promozioni che ormai abbiamo importato anche da altri Paesi come il Black Friday, il Cyber Monday e i Boxing Days che danneggiano profondamente le vendite di fine stagione".

La Federazione Moda Confesercenti ha chiesto lo sviluppo di una certificazione per i prodotti italiani, un diverso calendario per i saldi "che devono tornare ad essere vendite di fine stagione", la riduzione delle commissioni interbancarie, la detassazione delle rimanenze di magazzino. (ANSA).