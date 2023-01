Lazio: Confcooperative, vogliamo futuro possibile e sostenibile

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "La cooperazione si pone come interlocutore per la costruzione di sinergie tra il mondo della cooperazione e la Regione: da lì passa lo sviluppo che arrivi alle persone. Per questo abbiamo organizzato incontri con la politica per il dialogo e il confronto. Siamo una risorsa economica: sono 750 le cooperative associate con 1917 milioni di euro di giro di affari; 1 cooperativa su 3 ha 30 anni di anzianità. Siamo presenti nel 70% dei comuni laziali. Il 45,5% sono cooperative femminile, il 62% degli occupati è donna. Il 33% delle cooperative è a guida femminile. Il 9,5% dei soci ha meno di 30 anni di età e il 12% è a guida under 40. Nel 2020 il Pil del sistema confcooperative ha registrato il +3,8% mentre aveva il segno meno il Pil regionale; nel 2021, il Pil del sistema è stato addirittura +8,1%: negli anni più bui la cooperazione ha tenuto meglio è rimasta nei territori d'origine e raccoglie belle storie. Non sprechiamo il Pnrr per costruire cattedrali nel deserto paghiamo il giusto le figure che lavorano nel welfare, sfruttiamo il Pnrr per sviluppare la medicina del territorio. E' forte la richiesta di costruire case in cooperative, muoviamoci verso una politica pronta a dare risposte a questo settore che dovrà superare il doping da ecobonus. Chiediamo infine la chiusura del ciclo dei rifiuti.

Chediamo un futuro possibile e sostenibile". A dirlo è Marco Marcocci, presidente Confcooperative Lazio, aprendo un confronto tra i candidati alle regionali nel Lazio che si confronteranno in particolare sui temi relativi al terzo settore. (ANSA).