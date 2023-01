Inps: Loizzo, segnalati disservizi su bonus e disoccupazione

(ANSA) - CATANZARO, 23 GEN - "Mi arrivano continue segnalazioni da parte di diversi Caaf, di Cosenza e provincia ma non solo, su disservizi Inps relativi ai bonus cococo e alla erogazione della indennità mensile di disoccupazione Dis Coll".

Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega.

"Per i bonus co.co.co. centinaia di domande - aggiunge Loizzo - sono state incredibilmente respinte con motivazioni sbagliate, tipo la mancata iscrizione alla gestione separata, mentre per la dis coll si registrano ritardi ingiustificati. Se l'istituto agisce in questo modo vanifica gli impegni del Governo in sede di assistenza sociale e provoca danni a tante persone che hanno diritto ad usufruire delle prestazioni. Mi auguro - conclude la parlamentare - che i vertici dell'istituto vogliano occuparsi di queste cose concrete ponendovi rimedio".

