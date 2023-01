Freni,Casse previdenza architrave,regolamento prima del 30/6

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Le casse di previdenza "oggi non sono solo l'architrave previdenziale per tanti italiani ma un sono un'architrave del nostro sistema di investimenti. Dobbiamo proteggerlo, tutelarlo e lavorare insieme con questo mondo". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia Federico Freni partecipando al 6o Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili a Milano, annunciando "una tempistica serrata" per il nuovo regolamento che, in base alla legge di bilancio, deve arrivare entro il 30 giugno.

"Nel nostro paese le casse di previdenza hanno acquisito e stanno acquisendo un ruolo di strutturale importanza nell'economia e soprattututto nell'economia degli investimenti.

Oggi tra gli investitori più importanti del nostro paese troviamo sempre le casse di previdenza, che hanno da sempre partecipato a tutte le operazioni di sistema", ha detto Freni.

Sul "regolamento cornice" previsto dalla manovra, "nei prossimi giorni contiamo di avere le prime bozze del regolamento e voglio augurarmi che prima del 30 giugno avremo il nuovo assetto regolamentare".

Freni ha aperto ad una riduzione della tassazione. "Al 31 dicembre il patrimonio delle casse è di 108-110 miliardi, di cui quasi 55 collocati in investimenti soggetti alla tassazione ordinaria sui rendimenti al 26%. Credo che sia sensato che un paese che vuole crescere faccia una differenza tra Mario Rossi che investe in prodotti speculativi o titoli e sulla plusvalenza ha una tassazione al 26% e un investitore istituzionale come le Casse che collabora con il sistema Stato che quando ha dei rendimenti non può vederli tassati al 26%. Secondo me a una condizione - ha puntualizzato -, che il delta tra il 26% e una tassazione possibile, che immaginiamo al 22-23-20, ci ragioneremo, sia reinvestito dalle casse a favore dei propri iscritti". (ANSA).