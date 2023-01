Fisco: Sisto, non escludo riproposizione stop reati formali

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Non escludo che questa possa essere una riflessione da riproporre". Così il viceministro della Giustizia con delega alle professioni Francesco Paolo Sisto risponde, nel corso del 6° Forum nazionale dei commercialisti di ItaliaOggi, ad una domanda sulla chance di ripresentare l'iniziativa di accompagnare alla 'pace fiscale' una sorta di causa estintiva per condotta riparatoria per i reati formali, escludendo, però, tipologie come le false fatturazioni, o l'utilizzazione di fatture inesistenti. L'idea era stata ventilata, nello scorso mese di dicembre, durante i lavori della Legge di Bilancio, dai ministeri dell'Economia e della Giustizia, senza, alla fine, andare in porto. (ANSA).