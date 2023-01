Fisco: Leo,studiamo 3 aliquote Irpef,poi ulteriore riduzione

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Sull'Irpef "abbiamo a disposizione un lasso temporale abbastanza ampio, la legislatura: quindi un primo intervento si può articolare passando dalle 4 aliquote a 3 per poi progressivamente ridurre ulteriormente. Sui numeri stiamo ragionando e questo sarà coerente con le risorse a disposizione". Lo ha detto il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo partecipando al 6o forum dei commercialisti ed esperti contabili a Milano. "Abbiamo visto che nella legge finanziaria Draghi si è passato a un meccanismo a 4 aliquote. Noi tentiamo di addolcire la curva delle aliquote. Perché si può addolcire? Perché in combinato con questo si possono rivedere dei meccanismi di tax expenditure. Quindi all'inizio lavorare su ipotesi a 3 aliquote - i numeri li stiamo perfezionando e non mi sento di dare anticipazioni in questo sento - ma penso che un meccanismo a 3 aliquote possa essere uno start up, in vista poi di ridurlo ulteriormente", ha spiegato Leo. "L'attuale Irpef, è una sorta di colabrodo: tantissime aliquote flat, tutto un sistema che si muove a macchia di leopardo. E' necessario - ha concluso - mantenere una progressività, addolcirla, in vista di arrivare ad un meccanismo sostanzialmente flat per tutte le categorie dei contribuenti". (ANSA).