Fisco: Leo, in delega parte di quella Draghi,sarà una svolta

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Sicuramente terremo qualcosa della delega Draghi. La mia idea è di razionalizzarla e fare" qualcosa di simile a "quella che fu la legge degli anni '70". Lo ha detto il viceministro dell'Economia e Finanze Maurizio Leo partecipando al 6o forum dei commercialisti ed esperti contabili in corso a Milano. "Stiamo lavorando alacremente su questa delega" e l'ambizione è di "fare veramente una delega fiscale così puntuale e articolata che rappresenterà una svolta per il nostro sistema paese", ha spiegato il viceministro. "Sarà strutturata in 4 parti: una parte generale; tributi; procedimenti e materiali", ha spiegato Leo, ribadendo l'intenzione di "portare in cdm il testo entro fine febbraio, prima decade di marzo al massimo". (ANSA).